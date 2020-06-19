«Алые паруса 2020»: когда состоятся, история, как увидеть бриг и салют, работа транспорта

Знаменитый петербургский праздник выпускников «Алые паруса 2020» в этом году пройдет на неделю позже, чем планировалось, и в необычном формате. Это связано с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, причиной которой стал новый коронавирус.

Когда в 2020 году пройдут «Алые паруса»

Праздник состоится в субботу, 27 июня.

Особенности праздника в 2020 году

В этом году праздник посвящен 140-летию автора повести-феерии «Алые паруса» Александру Грину.

«Алые паруса 2020» пройдут в телевизионном формате, то есть без участия зрителей. Увидеть действо, в том числе проход брига «Россия» под алыми парусами и грандиозное пиротехническое шоу, завершающееся фейерверком, можно будет в прямом эфире по телевидению.

Трансляцию праздничного концерта и водного шоу будет вести Пятый канал, начало в 22 часа. Кульминацию праздника — проход парусника под алыми парусами и грандиозный салют — покажут центральные телеканалы.

Отметим, во избежание скопления людей на набережных, бриг «Россия» в этом году пройдет не по Неве, в по акватории Финского залива, там же состоится салют. Несмотря на телевизионный формат праздника, по традиции в день проведения «Алых парусов» в Петербурге будет запрещена продажа алкоголя.

История праздника «Алые паруса»

Впервые праздник состоялся в Ленинграде 52 года назад — 27 июня 1968 года, тогда по Неве в честь выпускников школ прошла шхуна под алыми парусами. В этом году праздник выпускников состоится в тот же день, что и 52 года назад, — 27 июня.

В 1960—1970-х годах традиция необычно чествовать ленинградских выпускников просуществовала несколько лет. Формат «Алых парусов» менялся, но праздник дожил до 80-х годов прошлого века. Затем традиция прервалась до 2005 года.

Возрождению праздника помогли акционерный банк «Россия», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал, который ежегодно организует трансляцию волшебного действа.

После возрождения праздника по Неве под алыми парусами несколько лет ходил фрегат «Штандарт», точная копия первого корабля, построенного Петром I. Затем наряд галиота «Секрет» из феерии Александра Грина примерили парусник «Мир» и шхуна «Юный балтиец».

В 2010—2018 годы по Неве под алыми парусами ходил любимец петербуржцев шведский бриг Tre Kronor («Три короны»).

В прошлом году у «Алых парусов» появился новый символ — отечественный бриг с «говорящим» названием «Россия».

«Алые паруса» — уникальное шоу, рекомендованное к посещению почти в двадцати странах Евросоюза. Праздник неоднократно становился победителем и лауреатом различных международных конкурсов. В прошлом году наши «Алые паруса» победили в престижном конкурсе Best Event Awards.

Работа транспорта в ночь «Алых парусов»

В этом году из-за телевизионного формата праздника работа транспорта в Петербурге будет осуществляться в особом режиме, введенным в марте в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии COVID-19.

Ночной транспорт с 27 на 28 июня работать не будет, метро закроется на вход в 22 часа. Возможно, станции «Адмиралтейская» и «Горьковская» закроют свои двери даже раньше. Так что всем желающим насладиться праздником настоятельно рекомендуем делать это дома, у телевизоров.