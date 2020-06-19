Историк моды Васильев признался, что Малышева спасла ему жизнь

Москва, 19 июня. Ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев рассказал, как его коллега Елена Малышева помогла ему вылечиться от коронавируса.

Васильев признался, что совет звездного врача спас ему жизнь. Без ее помощи «мог бы быть вместе с ангелочками уже на том свете», добавил ведущий. По его словам, Малышева рекомендовала ему лечиться Городской клинической больнице № 40 в Коммунарке.

«Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку (ГКБ №40 – Прим. ред.) Меня там вылечили», — отметил ведущий, видео опубликовала в Instagram Малышева.

Васильев выразил благодарность врачам за спасение во время вручения премии «Призвания». Он подчеркнул, что лечился в больнице в Коммунарке и пробыл там 10 дней.

Напомним, у Васильева диагностировали воспаление легких в середине апреля вскоре после того. Кроме того, коронавирусом переболела и соведущая Васильева, певица Надежда Бабкина.

Ранее Бабкина рассказала подробности лечения от COVID-19. Артистка подчеркнула, что соблюдала все меры предосторожности: ходила в маске и перчатках, пользовалась антисептиками, но все же заразилась. Изначально у нее не было симптомов. Ухудшение здоровья произошло одномоментно, неожиданно поднялась температура, и стало «плохо основательно».