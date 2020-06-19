Москва, 19 июня. Коронавирусная инфекция присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года. Об этом сообщили эксперты итальянского Высшего института здоровья.

Ученые провели детальное исследование 40 образцов сточных вод, сбор которых осуществлялся с октября 2019 года по февраль 2020 года. Результаты исследования свидетельствуют о том, что коронавирус уже был на территории Италии в декабре 2019 года.

«Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года», — сообщила представитель института Джузеппина Ла Роза.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 8,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 453 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 569 тысяч случаев, 7,8 тысячи человек умерли. 324 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.