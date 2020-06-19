В Крыму рассказали о европейском способе решения проблемы водоснабжения полуострова

В Крыму прорабатывается возможность обеспечения водоснабжения полуострова за счет сбора сезонных вод на склонах гор и в ущельях. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов.

Ранее ученые из Севастопольского госуниверситета (СевГУ) обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод. В ходе трехлетних наблюдений за двумя подземными высокотемпературными очагами удалось выяснить, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов подземных пресных вод.

На глубине от 350 до 500 метров были обнаружены водные потоки, которые по тектоническим разломам идут через всю территорию Крыма. Исследователи уверены, что в дальнейшем возможно пробурить неглубокие скважины с высоким дебитом на участках, где подземные пресные воды перетекают в верхние водоносные горизонты.

Член комитета Государственного совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Валерий Аксенов в беседе с корреспондентом ФАН оценил перспективность использования воды из горных источников для нужд полуострова.

«Сейчас прорабатываются вопросы комплексного решения проблемы водоснабжения Крыма, а не только за счет подземных вод. Мы задали вопрос нашему комитету по водному хозяйству, а почему в ущельях не строятся плотины, в которых собираются сезонные воды. Во всей Европе, на Кавказе и в Средней Азии так делают. Сегодня также прорабатывается вопрос по сбору сезонных вод на склонах гор и ущельях, — сообщил Аксенов. — Водоснабжение только за счет артезианских скважин ни к чему хорошему не приведет, поскольку в таком случае пресная вода будет подсаливаться. Поэтому пока это все из области теории», — заявил Аксенов.

Основным источником водоснабжения Крыма остаются водохранилища. По словам парламентария, они заполняются за счет таяния снегов и дождей.

«Их также нужно чистить, поскольку за зиму они все заилились. К сожалению, сегодня комитет по водному хозяйству этому варианту уделяет недостаточное внимание. Но нельзя сказать, что в Крыму ничего не делается», — сказал он. — На сегодня мы используем те водозаборы, которые есть. Кроме того, уже расконсервировали старые скважины и они дают до 20 тысяч кубов воды в сутки. От ивановского водозабора дополнительно строится горное водохранилище, а значит будет приходить еще 38 тысяч кубов воды. Если есть возможность поставить небольшие опреснительные установки, то это проще сделать, нежели чем тянуть по горам водопровод к небольшому населенному пункту. Пока мы справляемся, но проблему нужно решать комплексно».

В Крыму отрицательно относятся к водной блокаде Украины, утверждает депутат. Однако сейчас разрабатывается программа по преобразованию Северо-Крымского канала в место сбора сезонных вод.

«Но для этого нужен проект, иначе много воды может уходить в землю. Хотя Украина могла бы продавать воду, как это делали раньше», — отметил собеседник ФАН.

Вода, поступавшая из Северо-Крымского канала, в основном использовалась для сельского хозяйства. Она была необходима для выращивания риса.

«Сейчас в Крыму перешли на засухоустойчивые растения. Всю систему полива в сельском хозяйстве перевели на капельное орошение», — добавил Аксенов.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу преступных действий украинских властей. В ее письме говорится об одностороннем порядке перекрытия поставок пресной воды в Крым.

Напомним, основным источником воды для жителей полуострова являлся отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. По итогам референдума 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией. Власти Украины не признают результаты волеизъявления крымчан. Киев решил нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыл подачу воды.