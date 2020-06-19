Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия

Москва, 19 июня. В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Авторы проекта отметили, что законом предусмотрена обязательная ежегодная индексация пенсий и соцпособий в размере инфляции за прошлый год, однако индексация не всегда проводилась.

Так, в 2016 году пенсии проиндексировали на 4%, хотя инфляция составила почти 13%. В 2017 году всем пенсионерам выплатили по 5 тысяч рублей, но пенсию не проиндексировали. Инфляция в 2017 году составила 5,4%.

В Госдуме предложили провести перерасчет пенсии с учетом индексации и выплатить недополученные средства. Таким образом, выплаты могут быть увеличены на 14,4%. На это потребуется около 963 млрд рублей.

Директор Центра исследований и экспертиз Департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина считает, что законопроект будет принят.

«У реализации этого законопроекта есть ряд плюсов, он позволит стимулировать рост покупательской способности, устранит социальные различия и позволит сделать прозрачнее рынок труда, так как многие продолжают работать без оформления», — отметила эксперт в комментарии «ФедералПресс».

По словам Шайдуллиной, государства заинтересовано в принятии этого законопроекта, поскольку выплаты пенсионерам не выводятся из страны и способствуют эффективному функционированию экономики страны.