В Крыму найдены большие запасы подземных пресных вод

Севастополь, 19 июня. Ученые Крыма и Севастополя обнаружили большие запасы подземных пресных вод в крымских горах. Об этом сообщается на сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Представители СевГУ и НИИ Сельского хозяйства Крыма РАН на протяжении двух лет проводили исследование двух расположенных в крымских горах подземных высокотемпературных очагов, в которых формируются напорные подземные пресные воды.

Исследователи установили, на глубинах 900–1100 метров по сети тектонических разломов мигрируют большие объемы высоконапорных подземных пресных вод, температура которых составляет 80–850 градусов.

«На глубинах от 350 до 500 метров также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», — говорится в сообщении вуза.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев рассказал, что найденные потоки уникальны, поскольку формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.

При этом процесс опреснения происходит непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах и не зависит от природных осадков и времени года.

«Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ «Сельского хозяйства Крыма» и СевГУ», — уточнил Ковалев.

Ключевой проблемой добычи найденных ресурсов является высокая стоимость бурения скважин. Но на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние, и это дает возможность делать неглубокие скважины с высоким дебитом.

Открытие ученых может помочь полуострову решить проблемы с водоснабжением. Прежде до 85% потребностей Крыма в пресной воде удовлетворяла Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ Киев перекрыл эту артерию. В настоящее время вопрос водоснабжения решается с помощью водохранилищ естественного наполнения и путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.