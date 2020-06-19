Сирия новости 19 июня 19:30: САА нанесла удар по джихадистам в Идлибе, неизвестные ранили бывших боевиков ССА в Алеппо

Сирия, 17 июня. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) разминировали местность и объекты в Дамаске и Даръа. В Алеппо группа неизвестных открыла огонь по троим бывшим боевикам «Сирийской свободной армии» (ССА). САА нанесла удар по джихадистским группировкам на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская Арабская Армия» (САА): разминировала местность и объекты в Дамаске и Даръа, нанесла удар по джихадистским группировкам на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1: мобилизуется на подконтрольных ей КПП в Идлибе.

Провинция Дамаск

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщает, что в минувшие сутки инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) выполняли задачи по разминированию местности и объектов в городах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Деръа). В результате были разминированы 1,7 гектаров территорий. Обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов.

Кроме того, сообщается, что за сутки были восстановлены автозаправочная станция в Дамаске, электроподстанция в Деръа и два жилых дома в Алеппо.

Провинция Алеппо

Агентство Smart News сообщает, что в городе Тафас, на западе провинции Даръа, группа неизвестных нападавших открыла огонь по троим бывшим боевикам «Сирийской свободной армии (ССА)», в результате чего последние получили ранения и были доставлены в городскую больницу.

Пострадавшие - родные братья Марван и Ахмад Муид Сайах, и Абуд Халед Кайван.

Ранее стало известно, что боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) в Африне убили восьмерых протурецких боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Radio AlKul сообщает, что боевик курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) был застрелен неизвестными вооруженными людьми по дороге в город Аль-Сузах, к востоку от Дейр-Эззора.

Ранее сообщалось, что несколько военных Сирийской Арабской Армии (САА) были ранены в результате обстрела неизвестными лицами на восточном берегу Евфрата. Точное количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

Провинция Идлиб

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщает, что на КПП, расположенных на востоке провинции Идлиб, которые соединяют территории, подконтрольные террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) и территории, находящиеся под контролем Дамаска, наблюдается активная мобилизация боевиков ХТШ. Источники SOHR сообщают, что ХТШ продолжают блокировать проезд выпускников средних и старших классов школ, которые хотят попасть на выпускные экзамены, проходящие в районах, подконтрольных правительству.

AlMasdar News сообщает, что САА нанесла удар по джихадистским группировкам на юге Идлиба. Атака была произведена после наблюдения правительственных сил за передвижениями боевиков в регионе Джабаль аз-Завия.

1 Организация запрещена на территории РФ.