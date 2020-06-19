Берлин заявил о недовольстве ситуацией в Ливии

Берлин, 19 июня. Россия и другие страны-участницы берлинского процесса по урегулированию ситуации в Ливии должны оказать влияние на стороны конфликта, что будет способствовать деэскалации. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«Россия — одна из стран, которые играют важную роль в берлинском процессе. В этом процессе принимают участие государства, которые имеют влияние в Ливии. К ним относится и Россия», — пояснил он.

По его словам, Германия надеется, что все страны-участницы берлинского процесса будут способствовать возвращению сторон конфликта в Ливии за стол переговоров.

«Не секрет, что на данный момент мы не можем быть удовлетворены ситуацией, которая складывается в Ливии», — подчеркнул Бургер.

Напомним, 19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию с участием глав государств и правительств. По итогам конференции был подписан документ, который призывает к прекращению огня в Ливии. Кроме того, участники встречи обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, а также предложили создать единое правительство для восстановления государственности, которая была разрушена военной интервенцией НАТО 10 лет назад. По итогам второго раунда переговоров по Ливии в Женеве было подготовлено соглашение, предусматривающее прекращение огня, однако он так и не был реализован.