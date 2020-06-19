Асад возвращает туристический статус Пальмиры, приглашая делегации учеников

Туристическая делегация из 180 учеников посетила город Пальмира, чтобы задокументировать, разрушения за годы войны, а также помочь определить дальнейшие шаги правительства Сирии во главе с Башаром Асадом, по восстановлению культурного наследия. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывает, как проходило посещение исторических достопримечательностей.

Сам визит туристической делегации включал в себя посещение Национальный музей Пальмиры и археологической зоны, а также оазиса Пальм и исторического источника Афка.

Директор по туризму Хомса Ахмед Акаш рассказал ученикам об истории Пальмиры, ее туристическом и культурном значении, а также об уничтожении археологических памятников террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Также делегации было показано, как идет процесс восстановления, составленный правительством Сирии. Как уверены организаторы туристической поездки, все это позволит вернуть Пальмире статус центра сирийского туризма.

Напомним, что древний город Пальмира, расположенный в центре Сирии, славится своими культурными достопримечательностями: фасадом Римского театра и Тетрапилоном, которые включены в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как Всемирное наследие.

Освобождать Пальмиру от террористов «Исламского государства» пришлось два раза. Сначала город и окрестности были освобождены в 2016 году в ходе операции бойцов сирийской армии при поддержке авиации ВКС РФ. Однако в конце 2016 года террористы провели контрнаступление и ненадолго захватили древний город. Полностью изгнать боевиков из Пальмиры удалось к началу марта 2017 года, также при помощи России. Это позволило предотвратить дальнейшее разрушение террористами памятников истории.

1 Организация запрещена на территории РФ.