Захвативший женский монастырь схиигумен Сергий обратился к патриарху Кириллу

Москва, 19 июля. Захвативший Среднеуральский женский монастырь схиигумен Сергий (Романов) записал видеообращение к патриарху Кириллу, предложив предстоятелю РПЦ сложить полномочия до Церковного суда.

Аналогичное предложение Сергий адресовал митрополиту Илариону, возглавляющему отдел внешних церковных связей, а также митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Схиигумен также заявил, что храмы были открыты и во время чумы, и во время испанки,а ведь она унесла жизни 100 млн человек. По словам Сергия, храмы закрывали только «богоборческие власти».

Романов обвиняет патриарха в том, что в период эпидемии COVID-19 было ограничено посещение храмов. По мнению опального схиигумена, за это предстоятеля РПЦ ждет участь митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима Ротова, «ставленника богоборца Хрущева».

«Никодим Ротов закрыл почти все храмы в Ленинграде, якобы для спасения Церкви. Хрущева не стало, Никодим Ротов подох», — цитирует его URA.RU.

Несколькими днями ранее схиигумен заявил, что не захватывал обитель «Спорительница хлебов», а остался там ради монахинь и продолжает проводить службы по наставлениям отцов церкви. Монастырь посещали сотрудники полиции и ФСБ, получив сообщения о том, что территорию обители патрулируют казаки.

Отметим, что Сергий был дважды запрещен в служении за публичное отрицание существования коронавируса. Кроме того, в одной из проповедей схиигумена были выявлены признаки возбуждения ненависти или вражды.

Несмотря на утверждения о том, что он якобы не захватывал «Спорительницу хлебов», Сергий отстранил от управления монастырем игуменью Варвару, которая возглавляла обитель вот уже 15 лет. Кроме того, он не пустил в монастырь священника, направленного туда епархией.