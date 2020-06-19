Глава общества автомобилистов призвал судить Ефремова по всей строгости закона

Москва, 19 июня. Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, необходимо судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность. С таким призывом выступил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Он уверен, что в данном случае, когда в результате вождения в нетрезвом виде погиб человек, эмоции нужно отбрасывать. Солдунов подчеркнул, что по закону виновник аварии должен понести строгое наказание — медийная он личность или же нет.

«Все эти обсуждения и дебаты «мы за него» или «мы против него» неуместны», – цитирует главу общества «ПолитЭксперт».

Солдунов добавил, что нет никакой разницы — хороший Ефремов актер или нет, нравится людям или вызывает антипатию.

«Он нарушил, преступил закон и должен получить наказание. Нужно занимать жесткую позицию. Закон одинаков перед всеми!» — считает он.

Председатель общества автомобилистов назвал совершенно неправильным стремление некоторых людей «решить вопрос» с законом через связи. По его мнению, знаменитости — пример для общества, а, значит, должны вести себя соответствующе.

«Актер Ефремов – это одно. А гражданин Ефремов – это совершенно другое», – заключил Солдунов.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль джипа, выехал на встречку и врезался в фургон. Управлявший им водитель Сергей Захаров скончался в реанимации, а актер, в крови которого затем нашли следы наркотиков, серьезно не пострадал.

Теперь Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, пишет «Царьград». За реальный срок для актера уже выступили многие политические и общественные деятели, а россияне в Сети организовали сбор подписей под петицией о лишении Ефремова звания заслуженного артиста.

Председатель Национального комитета противодействия коррупции в РФ, правозащитник Юрий Макеев подчеркнул ранее, что совершенное актером преступление не имеет оправданий. По его словам, Ефремов не раз управлял машиной пьяным, но пользовался известностью, давал взятки и уходил от ответственности благодаря покровителям.