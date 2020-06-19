Плехановский университет начнет принимать документы без результатов ЕГЭ

Москва, 19 июня. В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 20 июня стартует приемная кампания. Подать документы на поступление можно будет без результатов ЕГЭ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова сообщили, что 20 июня в университете начинается приемная кампания. Пока абитуриенты смогут подать документы через интернет-модуль «Кабинет абитуриента» на сайте вуза, через портал Госуслуг, либо с помощью почтовых операторов. При этом вуз уже полностью готов к приему абитуриентов и в очном формате.

«Наша приемная комиссия уже оборудовала возможные места встречи наших будущих студентов, безусловно, с соблюдением всех возможных мер безопасности. Как только будет постановление мэра Москвы об открытии образовательных учреждений для посетителей (сейчас в кампусе могут быть только сотрудники), мы будем рады видеть наших абитуриентов лично, — сказал первый проректор РЭУ Петр Карасев. — А пока с нашей приемной комиссией и факультетами можно будет пообщаться всеми возможными онлайн-способами: чаты, телефоны, zoom-сессии, YouTube-трансляции».

Уточняется, что интернет-модуль «Кабинет абитуриента» на сайте университета откроется уже 20-го июня в 10.00 по московскому времени. Как пояснила начальник управления «Приемная комиссия» РЭУ Аюрика Батуева, к этому дню у выпускников 2020 года еще не будет результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), поэтому документы начнут принимать без них.

В Плехановском университете также добавили, что вуз является участником пилотного проекта по внедрению сервиса «Поступи онлайн», который реализован на Госуслугах. Поэтому документы также можно будет подать через единый общероссийский портал. Для абитуриентов будет доступен и традиционный способ — отправка документов с помощью почтовых операторов.