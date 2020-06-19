МИД РФ назвал инцидент с сирийскими школьниками демонстрацией произвола идлибских боевиков

Москва, 19 июня. Инцидент со школьниками в сирийском Идлибе стал еще одной наглядной демонстрацией произвола идлибских боевиков, которые терроризируют мирных жителей, совершают преступления и противоправные действия. Об этом заявили в российском МИД.

Таким образом в ведомстве прокомментировали ситуацию, которая произошла 17 июня в Идлибской зоне деэскалации. Террористы запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 блокировали автомобильную колонну со школьниками, которые должны были получить документы об окончании обучения. Когда учащиеся и их родители попытались пройти к КПП пешком, боевики перекрыли им путь, угрожая оружием.

«Создание препятствий для свободного перемещения гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Кроме того, идлибским школьникам было отказано не только в свободе перемещения, которая закреплена статьей 13 Всеобщей декларации прав человека, но и в праве на образование, которое прописано в статье 26 указанного документа», — подчеркнули в ведомстве.

Российские дипломаты призвали международное сообщество, в том числе ООН, принять соответствующие меры и обеспечить безопасный выход из зоны деэскалации в Идлибе для школьников и их родителей, «защитить их от произвола террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.