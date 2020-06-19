Илон Маск отреагировал на слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Вашингтон, 19 июня. Глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск отреагировал на слухи о групповом сексе с актрисой Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь.

Ранее юрист бывшего супруга Херд Джонни Деппа заявил, что в 2016 году Маск устроил оргию с участием актрисы и модели. Кроме того, Депп заявил, что Херд закрутила роман с основателем Tesla через месяц после их свадьбы.

Маск прокомментировал обвинения со стороны Деппа. Он порекомендовал актеру перестать преследовать бывшую супругу.

«Я бы порекомендовал всем участникам этого судебного процесса закопать топор войны и идти дальше. Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива», — заявил Маск в комментарии порталу Page Six.

Миллиардер отрицает, что у него был групповой секс сразу с двумя знаменитостями ― Херд и Делевинь. По его словам, с моделью его связывают исключительно дружеские отношения.

«Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после того, как она подала на развод. Я не думаю, что мы когда-либо даже виделись с Эмбер во время ее брака», — добавил Маск.

Однако камеры видеонаблюдения свидетельствуют о том, что отношения Маска и Херд начались еще до скандального развода. Пару сняли в лифте пентхауса, где проживали Депп и Херд. Основатель Tesla нежно обнимает замужнюю актрису, пока ее знаменитый супруг занят на съемках.

Кроме того, сосед Деппа Джош Дрю подтвердил интимную связь Маска с Херд и Дельвинь. Он отметил, что его супруга тесно общается с Херд, и та ей призналась в тайных свиданиях с Маском в компании Дельвинь.

Джонни Депп и Эмбер Херд закрутили роман на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2011 годку. После четырех лет романа пара решила узаконить свои отношения. Через год после вступления в брак Херд подала на развод. По ее словам, она стала жертвой домашнего насилия, актер в свою очередь назвал заявление бывшей возлюбленной клеветой. В феврале появилась запись разговора звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего супруга.