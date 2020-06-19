Путин заявил о постепенном восстановлении экономики РФ после смягчения ограничений

Москва, 19 июня. Российская экономика постепенно восстанавливается по мере поэтапной отмены коронавирусных ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Национальный лидер отметил также усилия множества предприятий, которые работали в усиленном режиме во время начальной стадии эпидемии коронавирусной инфекции, тем самым обеспечивая граждан лекарствами, продуктами питания и средствами индивидуальной защиты.