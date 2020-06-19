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Экономика

Путин заявил о постепенном восстановлении экономики РФ после смягчения ограничений

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Путин заявил о постепенном восстановлении экономики РФ после смягчения ограничений

Москва, 19 июня. Российская экономика постепенно восстанавливается по мере поэтапной отмены коронавирусных ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Национальный лидер отметил также усилия множества предприятий, которые работали в усиленном режиме во время начальной стадии эпидемии коронавирусной инфекции, тем самым обеспечивая граждан лекарствами, продуктами питания и средствами индивидуальной защиты.

«Экономика восстанавливается, постепенно выходит их режима ограничений», — констатировал Путин на онлайн-совещании с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

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Источник: ТАСС
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