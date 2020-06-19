Путин рассказал, как удалось не допустить резких скачков цен в период пандемии

Москва, 19 июня. России удалось в период пандемии не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости за счет прозрачных рыночных механизмов, а не административных команд и понуканий. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу встретился с представителями отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса.

Путин подчеркнул, что в это время напряженно работали производители продуктов питания, товаров первой необходимости, а также транспортные и логистические компании. Президент отметил труд торговых сетей и предприятий электронной коммерции.

Российский лидер обратил внимание, что именно благодаря их работе товары бесперебойно поступали в магазины и доставлялись домой покупателям.

«Удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам», — добавил Путин.

Президент ранее отметил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зафиксировано около 569 тысяч случаев COVID-19, при этом порядка семи тысяч летальных. Свыше 324 тысяч пациентов выздоровели.

На этой неделе Путин провел совещание по вопросам реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Глава государства напомнил, что 1 июля истекает срок их действия. В связи с этим президент поручил в ближайшее время принять решение по поводу продления или внедрения новых мер.