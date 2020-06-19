Кому и насколько повысят пенсии с 1 августа 2020 года: инфографика ФАН

Федеральное агентство новостей напоминает, что три категории российских пенсионеров с августа 2020 года начнут получать повышенные пособия, и во всех трех случаях для получения надбавки не требуется писать заявления, поскольку перерасчет пенсий производится в автоматическом режиме.

С 1 августа 2020 года будут увеличены пенсии работающих пенсионеров с учетом их стажа и стажа и пенсионных баллов, заработанных в 2019 году. При этом размер прибавки будет ограничен тремя пенсионными баллами. В 2020 году, напомним, один пенсионный балл равен 93 рублям. Таким образом, надбавка для работающих пенсионеров с 1 августа этого года не будет превышать 279 рублей в месяц.

Чтобы рассчитывать на нее, работающие пенсионеры должны быть официально трудоустроены или иметь статус индивидуального предпринимателя, совершая положенные страховые взносы.

Другая категория граждан, которым с 1 августа 2020 года будет увеличена пенсия, являются получатели накопительной пенсии. Их пособия будут проиндексированы на 9,13 процента, что в три раза превышает уровень инфляции, установленный по итогам предыдущего года. Повышение коснется порядка 80 тысяч россиян, уточнили в Пенсионном фонде России. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц.

Также прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, коих насчитывается около 32 тысяч человек. Размер их срочной пенсионной выплаты будет проиндексирован на 7,99 процента. В денежном эквиваленте повышение составит в среднем 136 рублей 22 копейки.

Сейчас размер срочной пенсионной выплаты, которую граждане получают в течение периода, определенного ими самими, составляет 1 705 рублей, сообщили в ПФР.

О том, кому еще повысят пенсии летом 2020 года, читайте в этом материале Федерального агентства новостей.