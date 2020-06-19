Саммит Евросоюза одобрил продление санкций против России

Брюссель, 19 июня. Лидеры стран Евросоюза во время онлайн-саммита решили на полгода продлить санкции против России. Об этом сообщил дипломатический источник в одной из иностранных делегаций.

Срок действия антироссийских рестрикций истекает 31 июля.

«Лидеры согласились продлить санкции еще на шесть месяцев», — пояснил источник.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своих выступлений рассказали о ходе выполнения Минских соглашений, после чего было принято решение пролонгировать ограничения в отношении России.

«Как известно, ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации минских соглашений. Лидеры пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет, в связи с чем и решено продлить санкции», — отметил дипломат.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против РФ в 2014 году, поддержав государственный переворот в Киеве. В ответ Россия ввела ответные ограничения.