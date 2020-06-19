«Хоббит» Иэн Холм скончался в возрасте 88 лет

Москва, 19 июня. Актер Иэн Холм, известный по роли Бильбо Бэггинса в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит», скончался в Великобритании. Об этом пишет местное издание Guardian со ссылкой на агента кинозвезды.

Артист скончался в больнице в окружении родных и близких. По данным СМИ, недуг Холма был связан с болезнью Паркинсона.

«С тяжелым сердцем (сообщаем. – Прим. ФАН), что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет», — сообщил представитель актера.

Помимо участия в трилогии «Властелин колец» Холм запомнился ролями в кинокартинах «Чужой» и «Пятый элемент». В начале карьеры артист выступал на театральной сцене и был удостоен ряда престижных премий.