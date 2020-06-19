Экономисты рассказали, как решение ЦБ снизить ключевую ставку отразится на россиянах

Опыт предыдущего снижения ключевой ставки показал, что доступные кредиты и «дешевые деньги» хорошо помогают предпринимателям пережить сложное время. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Снижение ключевой ставки

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.

Восстановление экономики

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев отметил, что снижение ставки до рекордных 4,5% позитивно для российской экономики в плане снижения стоимости денег для бизнеса, который испытывает потребность в рефинансировании кредитов в условиях негативного влияния пандемии.

«Для граждан пока эта поддержка будет транслироваться через более низкие ставки на ипотечные кредиты. Также можно ожидать развития тренда на переток средств с депозитов на рынки облигаций, акций в поисках доходности при продолжающейся политике ЦБ по снижению ставок», — пояснил Альберт Короев.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев подчеркнул, что Банк России однозначно дожали. Сегодня мегарегулятор снизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. Очень вероятно и дальнейшее снижение ключевой ставки, она вполне может опуститься до 4%.

«Сейчас инфляция — 3%. Ранее Банк России озвучивал таргет по ключевой ставке в размере 6-7%. И был абсолютно прав. Кроме ипотечников и предприятий в России много рядовых вкладчиков, для них главное — надежность, они вполне согласны на премию в 2-3% выше уровня инфляции. В принципе, не такая большая премия. Однако теперь лоббизм заемщиков победил. Интересы предприятий и одной части населения оказались старше интересов другой. Проблемы экономики будут решаться за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам. К концу года с большой вероятностью депозитные ставки могут оказаться ниже инфляции. А рынок акций очень нестабилен, что не особо приемлемо для консервативных сбережений, особенно пенсионеров и других слабозащищенных граждан», — считает Александр Разуваев.

Курс рубля

Экономист заметил, что резкое снижение ключевой ставки — это еще и ослабление национальной валюты. Однако хорошая новость заключается в том, что в этот раз девальвации не будет. До конца года курс рубля не будет сильно меняться. Эксперт ориентируется на 70 рублей за доллар.

«Бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль. В пользу ослабления рубля будут также играть восстановление импорта и ожидания новых возможных санкций со стороны США. В пользу рубля будет рост цен на нефть, в текущем году мы ожидаем увидеть Brent по 50 долларов за баррель. Денежная накачка ФРС и других мировых центробанков должна сделать свое дело. Снижение ключевой ставки позитивно для рынка акций, особенно для бумаг с привлекательной дивидендной доходностью», — заключил Александр Разуваев.

За счет кредитования

Исполнительный директор Klopenko Group и венчурного клуба ITLEADERS Дмитрий Иванов считает, что снижение ставки — это мера поддержки экономики. По сути, снижается стоимость денег для экономики.

«Я бы сказал, что сейчас для России ставка действительно стала крайне низкой. Многие эксперты не допускали снижения до такого уровня. Насколько это позволит придать сил экономике, которая сейчас восстанавливается, мы поймем только через несколько месяцев. Но со ставкой в 4,5% однозначно будет легче, чем, например, со ставкой в 7%. Вообще, как правило, экономики восстанавливаются за счет кредитования. Поэтому стоимость кредитов имеет принципиальное значение, а ставка напрямую влияет на нее», — заключил Дмитрий Иванов.

Пережить сложное время

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что такое рекордное смягчение денежно-кредитной политики было принято регулятором для того, чтобы поддержать российскую экономику. Опыт предыдущего снижения ключевой ставки показал, что доступные кредиты и «дешевые деньги» хорошо помогают предпринимателям пережить сложное время. По данным Центробанка, годовая инфляция в РФ на 15 июня составила около 3,1%, а значит, негативные инфляционные ожидания бизнеса и населения не подтвердились.

«Снижение ставки означает, что займы станут доступнее для населения и компаний, которым нужны деньги на восстановление после продолжительного прекращения работы. Также станут более доступными ипотечные кредиты, а россияне смогут снизить проценты по уже действующим займам. Проценты по депозитам в банках тоже могут снизиться, но многие финансовые организации оставят действующие ставки, чтобы лояльные клиенты продолжали пользоваться услугами финансовой организации», — добавил Артем Деев.

Экономист обратил внимание, что российский рынок был готов к такому снижению ключевой ставки до 4,5%, так как регулятор заранее предупреждал о таком развитии событий. Негативного влияния на рубль подобное решение Центробанка не должно оказать.