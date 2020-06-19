Вассерман назвал людей из «антипровокационного списка» персонажами старого анекдота

Москва, 19 июня. России необходимо защищать свои интересы не только на политической арене, но и в медиапространстве. Об этом заявил эрудит и публицист Анатолий Вассерман, комментируя «антипровокационный список» депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

Вассерман считает, что перечень персон, которые действуют против интересов страны и народа, необходим.

«Список нужен не для того, чтобы как-то ущемлять этих людей или наказывать за их взгляды. В конце концов, мы не либералы, чтобы порицать любые взгляды, кроме своих собственных», — отметил публицист.

По словам эрудита, «антипровокационный список» все же будет далеко не полным. Вассерман предположил, что люди, не попавшие в этот перечень, постараются убедить других в нецелесообразности списка. Публицист назвал людей из списка Милонова персонажами старого американского анекдота.

«Как определить, что юрист врет? Когда он врет, у него губы шевелятся», — сказал эрудит.

Анатолий Вассерман поддержал инициативу депутата Госдумы и подчеркнул, что «антипровокационный список» поможет гражданам понять, с кем они имеют дело.

«Всем, что мы делаем, управляет мозг, и если его забить всяким мусором, то и наши действия окажутся мусором», — подчеркнул публицист в беседе с корреспондентом издания «Слово и дело».

Напомним, ранее Виталий Милонов на своей странице в Facebook призвал создать «антипровокационный список» и внести в него главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, журналистку Юлию Латынину и скандального блогера Алексея Навального. По мнению депутата, людей из данного перечня необходимо строго наказывать и применять к ним жесткие санкции вплоть до высылки из страны. Парламентарий считает, что тогда люди из списка, гонящиеся лишь за известностью и деньгами, осознают необходимость учитывать национальные интересы России.