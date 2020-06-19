Екатеринбург, 19 июня. Фитнес-центрам, соляриям и салонам красоты разрешили работать в Свердловской области. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, такое решение было принято после согласований со специалистами. При этом все подобные компании должны будут обязательно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Фитнес-центры, как уточнил Куйвашев, могут работать в режиме индивидуальных тренировок.

Помимо этого, в связи с возобновлением чемпионата России по футболу, в котором участвует ФК «Урал», губернатор разрешил проводить официальные спортивные мероприятия на стадионах открытого типа. На аренах, согласно указу, могут находиться не более 10% зрителей от общей вместимости стадиона.

Еще одно ограничение, отмененное Куйвашевым, касается алкоголя. Теперь спиртные напитки можно будет покупать до 23.00, отмечает URA.RU.

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано 254 случаев коронавируса. Больше всего пациентов выявили в Екатеринбурге. С начала эпидемии на Среднем Урале был зафиксирован 10 501 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.