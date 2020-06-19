Морозов посоветовал американским сенаторам изменить курс русофобской политики США

Депутат Госдумы Антон Морозов посоветовал «коллегам» из Конгресса США «раскрыть свои глаза и посмотреть на мир без всякой русофобии». Такое заявление политик сделал в интервью с Федеральным агентством новостей.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал призыв посольства РФ в США к американским сенаторам перестать пугать американцев и европейцев «российской угрозой».

«Мы призываем американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и суждениях. Нам необходимо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет подобных намерений», — говорится в обращении российских дипломатов в официальном Twitter-аккаунте.

К своему сообщению представители российского посольства прикрепили заявление сенатора и члена комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберта Менендеса. Он представил законопроект, запрещающий финансирование сокращения численности американских военных в Европе, включая контингент в Германии. Сотрудничество США и европейских союзников, по мнению американского политика, необходимо для противостояния угрозам со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

Оценивая соответствующие заявления из посольства РФ в США, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заметил, что между странами всяческими путями необходимо развивать межпарламентское сотрудничество, поскольку Вашингтон отгородился от взаимодействия с Москвой.

«По сути они самоизолировались и живут в своем информационном вакууме. Их представления о том, что происходит в России и как страна выстраивает свою внешнюю политику, зачастую совершенно не соотносятся с действительностью. Посольству следует не только призывать сенаторов к диалогу, но и предлагать конкретные проекты и какие-то дискуссионные площадки с участием американских и российских парламентариев. Тогда мы сможем между собой быстрее договориться и минимизировать антироссийские настроения, которые сейчас так популярны на Капитолийском холме», — рассказал Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что американцы имеют специфику — «в переговорах они не со всеми хотят иметь дело». Однако этот факт не означает, что не нужно искать подход к сенаторам.

«Я был бы рад, если ба наши заокеанские коллеги раскрыли свои глаза и посмотрели на мир без всякой русофобии, а это будет полезно всем нам. Мы в ответе за то, что происходит на земном шаре, поэтому Россия выступает за безопасность и устойчивое развитие. Если у нас не будет нормального взаимодействия с Америкой, а будет лишь конфронтация между странами, то это негативно скажется на всем остальном мире. Американцам нужно найти в себе силы преодолеть предубеждения и разногласия, которые существуют между Москвой и Вашингтоном», — выразил мнение депутат.

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине в Крыму был проведен референдум, на котором 90% жителей полуострова и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. После этого власти США инициировали введение антироссийских санкций, к которым под давлением Вашингтона присоединились и страны Евросоюза, рискующие понести экономический ущерб.

США также пытаются препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2» с целью продажи странам Евросоюза своего сжиженного природного газа. Вашингтон назвал его «угрозой безопасности» для европейских государств.

4 июня американские конгрессмены Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».