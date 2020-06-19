Миро осудила желающую «обуть» бывшего мужа на алименты Пелагею за жадность

Москва, 19 июня. Блогер Лена Миро осудила проходящую бракоразводный процесс певицу Пелагею за то, что та пытается «обуть» своего экс-возлюбленного на крупную сумму. Она также отметила, что артистка, которая некогда «грязно и нагло» увела мужа у только что родившей от него женщины, сама оказалась в такой же ситуации.

Пелагея и ее супруг, хоккеист Иван Телегин, разводятся. В мае певица подала документы в судебный участок.

Как пишет kp.ru, исполнительница может претендовать на солидные алименты для их общей дочери Таисии, поскольку четверть ежемесячного дохода спортсмена составляет практически 1,5 миллиона рублей.

Однако представители Телегина, скорее всего, будут предлагать фиксированный объем выплат, так как это выгоднее для мужчины с крупными доходами. Речь может идти о «компромиссной сумме» в размере 500-700 тысяч рублей в месяц.

«Дети, безусловно, заслуживают самого лучшего. Но даже полмиллиона, не говоря уж о сумме в три раза больше, для трехлетней девочки — перебор. На что можно тратить такие деньги — на сундук Луи Виттон или на дрезденскую фарфоровую соску? Очевидно, что требуемая алчной Пелагеей сумма не соответствует реальным потребностям ее ребенка», — написала Миро в своем блоге.

Блогер убеждена, что известная певица хочет лишь нажиться на бывшем супруге.

«Жадная Пелагеюшка со своей провинциальной хваткой Фроси Бурлаковой в настоящий момент просто хочет обуть Ивана Телегина, выставив ему сумму, которая явно завышена. <…> Зачем полтора миллиона прыщавой вонючке, зачавшей подленько от мужчины, который был несвободен? На девочку?» — задалась вопросом она.

Телеканал «360» утоняет, что Пелагея и Телегин начнут бракоразводный процесс 26 июня. В рамках него стороны будут решать вопрос об алиментах.