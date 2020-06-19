Госдолг Украины превысил 72 миллиарда долларов

Киев, 19 июня. Государственный долг Украины превысил сумму в 72,3 миллиарда долларов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, в настоящее время внутренний долг составляет 852 миллиардов гривен (около 40,4 миллиарда долларов). Размер внешнего долга достиг суммы в размере более триллиона гривен (порядка 72,3 миллиарда долларов).

При этом ранее глава украинского минфина отмечал, в 2020 году в государственный бюджет Украины будут привлечены заимствования на общую сумму более 21 миллиарда долларов.

Напомним, в ночь на 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда согласовал новую кредитную программу для Украины stand by в размере пяти миллиардов долларов и сроком на 1,5 года.

При этом глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал неприемлемыми условия МВФ по новой кредитной программе. По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ содержит проект меморандума, который не может быть нормально воспринят ни украинским обществом, ни парламентом.