Москва, 19 июня. России удалось достойно ответить на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу и надежному тылу. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, консолидация усилий общества и системы здравоохранения, а также ключевых отраслей национальной экономики позволили достойно ответить на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что в разгар эпидемии удалось не допустить скачков цен на товары. При этом российские предприятия смогли обеспечить бесперебойное производство и поставку продуктов питания, а также предметов первой необходимости.

«В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно», — подчеркнул Путин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 8,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 453 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 569 тысяч случаев, 7,8 тысячи человек умерли. Более 324 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.