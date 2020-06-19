Солнечное затмение 21 июня 2020: во сколько, где будет видно, влияние, ритуалы на удачу

Федеральное агентство новостей рассказывает о первом в этом году солнечном затмении, которое произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня.

Когда будет кольцеобразное солнечное затмение

Пик кольцеобразного (или кольцевого) солнечного затмения произойдет 21 июня в 9.40 по московскому времени. Это самый редкий вид солнечных затмений: Луна будет слишком далеко от Земли и не сможет полностью закрыть Солнце. В результате люди увидят в небе огненное кольцо с черной серединой, при этом темноты, как при обычном затмении, не наступит.

Где наблюдать за затемнением 21 июня

Астрономы говорят, что лучше всего наблюдать за солнечным затмением 21 июня 2020 года в Африке, юго-восточной Азии, на юго-востоке Европы, а также в акватории Тихого океана.

Жители России смогут увидеть лишь частные фазы этого уникального астрономического явления, при которых лунный диск не совпадет с солнечным, а лишь частично его перекроет с одной стороны. Так, максимальный процент площади Солнца, который закроет Луна в Республике Алтай, составит 34%. Самое эффектное явление, которое можно наблюдать в этом регионе, произойдет в 10.00 по московскому времени.

Увидеть кольцевое солнечное затмение 21 июня смогут жители Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Кавказа, Дагестана, Новосибирска, Омска, Кемеровской области, Республики Тува, Иркутска, юга Бурятии и Забайкальского края, а также Владивостока. В столице Солнце и Луна лишь слегка соприкоснутся, и максимальная фаза этого явления случится в 9.05.

А в Петербурге, Мурманске, Пскове, Новгороде, Калининграде, Архангельске и на Камчатке увидеть солнечное затмение в воскресенье не получится.

Воздействие солнечного затмения: что делать и чего избегать

Астрологи утверждают, что предстоящее солнечное затмение имеет уникальную энергетику и огромную силу воздействия на людей. Оно произойдет в день летнего солнцестояния и новолуние, перезагружая энергетические процессы для всего сущего на Земле. Обнуления и переоценки могут произойти в любой сфере — любовной, профессиональной, финансовой и так далее.

В этот день закладываются новые жизненные программы. Есть шанс увидеть решение волнующих проблем под новым углом, разобраться с негативными установками и сценариями и начать, что называется, новую жизнь.

Астропсихолог Инга Лозанчич рекомендует 21 июня контролировать свои мысли, слова и поступки, избегать негатива и сохранять спокойствие, даже если будет казаться, что ситуация выходит из-под контроля.

Обряды на удачу в день солнечного затмения

«21 июня, в 9 часов 40 минут, можно совершить некий ритуал по закладке своей новой жизненной программы. А потом в течение всей недели настраиваться на позитивные вещи. Мысли тоже программируют будущее», — советует Инга Лозанчич.

Этот ритуал может представлять собой очищение себя и своего пространства от изжитого и ненужного. Избавляйтесь от старых обид, прощайте, наводите генеральную уборку. Также хорошо написать на листе бумаги все ваши негативные мысли и переживания, все плохое, что с вами происходило, а потом сжечь его и слить пепел в унитаз со словами: