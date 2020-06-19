Адвокат считает, что «сочувствие» коллег не поможет нарушившему закон Ефремову

Москва, 19 июня. Дело актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, простое, моральные аспекты и информационная кампания вряд ли окажут влияние на следствие и суд. Такое мнение выразил адвокат Алексей Бинецкий.

За заслуженного артиста РФ, который решил пьяным сесть за руль, практически ежедневно вступаются знаменитости и представители либерального сообщества. Однако то, что такое «сочувствие» хоть как-то повлияет на следственные органы и поможет Ефремову, Бинецкий считает более чем сомнительным.

Адвокат добавил, что суд может и вовсе не учесть результаты различных экспертиз — о психическом здоровье Ефремова, техническом состоянии его автомобиля и так далее. По его словам, обязательно, согласно закону, только заключение о смерти.

«Закон – высшая степень морали, а закон нарушен», — констатировал Бинецкий в разговоре с Nation News.

Страшная авария на Садовом кольце произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм.

В крови актера впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков, он не пострадал. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца и завели в его отношении уголовное дело.

Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. Многие политики и общественные деятели высказались за строгое наказание для артиста. Депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что Ефремов мог бы на всю жизнь лишиться свободы за убийство человека в результате ДТП, если бы авария произошла, например, в США. Она уверена, что после произошедшей трагедии безнаказанности злоупотребляющего алкоголем актера пришел конец.