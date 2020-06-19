Манукян назвал плевком в россиян «богемное» заступничество Домогарова за Ефремова

Плевком в россиян назвал блогер Вадим Манукян «богемное» заступничество артиста Александра Домогарова за своего коллегу Михаила Ефремова, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП.

Он написал в Instagram, что потерял уважение к зрителям, которые не скрывают возмущения историей с Михаилом Ефремовым. Домогаров заявил, что теперь у него нет никакого желания выходить на сцену. Мол, неужели критики Ефремова сами «не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей̆ или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей̆ ради выгоды?»

В своей заметке Александр Домогаров противопоставил общество «людей» (именно так, в кавычках) и богему, к которой отнес себя. Он также призвал критиков Ефремова не ходить в театр, особенно на спектакли с его, Домогарова, участием.

Сформулированное противопоставление фрондирующей богемы обычным гражданам — одна из причин безнаказанности Ефремова, который неоднократно становился участником пьяных скандалов, до поры до времени сходивших ему с рук, что в конечном итоге привело к гибели невинного человека, считает блогер Вадим Манукян.

Слова Домогарова в защиту Ефремова блогер назвал плевком не только в зрителей, но и во всех россиян, справедливо возмущающихся безнаказанностью богемы.

«Богемный» плевок в россиян. Колонка Вадима Манукяна

Александр Домогаров выразил презрение зрителям, которые, оказывается, посмели замахнуться на святое. Мишу Ефремова обижают. Домогаров заключил слово «люди» в кавычки. К ним у Александра, оказывается, теперь нет никакого желания выходить на сцену. Актер перечислил пороки, которыми, по его мнению, страдает все общество, осуждающее Ефремова. По факту — это абсолютно манипулятивный текст, который легко развенчать.

Например, Домогаров говорит:

«А вы, осуждающие, не пили?»

Это явная подмена понятий. Ефремова будут судить не за то, что он регулярно напивался (хотя о его распущенности ходят легенды), а за то, что сел пьяным за руль, в результате чего погиб человек. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Хотя, на мой взгляд, санкции за пьяное вождение у нас еще достаточно мягкие, а те, что есть, далеко не всегда применяются.

Что касается прегрешений, в которых, дескать, виноваты критики Ефремова, то у меня сложилось впечатление, что для Домогарова все это в порядке вещей, хотя большое количество наших граждан всю жизнь живут с одной женой, не пьют, не курят, и уж тем более не употребляют наркотики.

Ни в коей мере не лезу в личную жизнь Александра, но напомню, что театральный режиссер Римас Туминас обвинил этого актера в том, что он «распустил себя как личность до полного развала». В итоге Домогарова отстранили от роли, но винит он в этом кого угодно, кроме себя самого — представителя «богемы».

То, что написал Домогаров у себя в Instagram — это плевок в зрителей, да и во всех россиян. «Полный развал», о котором говорил Туминас, видимо, продолжается. Судя по всему, некоторые представители нашей богемы (хоть в кавычках, хоть без) оставили за собой право разлагаться и дальше. Это было бы еще полбеды, но они, похоже, хотят закрепить за собой право быть вне критики, в том числе за уголовные преступления.

А вот этого не будет никогда. Гражданское общество не позволит. Домогаров больше не уважает зрителей и не хочет выходить перед ними на сцену? Окей. Лично я теперь буду за версту обходить театры, когда там будут давать спектакли с его участием. Вероятно, не я один займу такую позицию. Посмотрим, как Александр Домогаров будет потом перед своими зрителями извиняться, а рано или поздно придется. Главное, за руль пьяным не садиться, а то, извините за каламбур, сядет.

Пьяное вождение — бич России

Еще раз сформулирую свою позицию относительно Михаила Ефремова. Как бы ни ярились поддерживающие Ефремова либералы и окололиберальная богемная тусовка, он должен понести заслуженное наказание по статье о вождении в пьяном виде, повлекшем гибель человека. То есть, до 12 лет лишения свободы. Не условного, а реального срока.

Слишком много наших сограждан гибнут или получают серьезные травмы по вине пьяных водителей. И слишком часто по тем или иным причинам виновные отделываются условным сроком и выплатой компенсаций (которую с них еще надо стрясти). Замечено, что люди, спровоцировавшие серьезные ДТП в пьяном виде и которым удалось легко отделаться, снова садятся за руль под мухой, и все повторяется как в дурном сне.

Приведу ужасающие статистические данные по смертельным ДТП, больше напоминающие сводки с фронтов. К примеру, в 2018 году по вине пьяных водителей в России получили травмы 22 тысячи человек, погибших — около пяти тысяч.

Но самое неприятное, что слишком мягкое наказание за пьяные ДТП не позволяет водителям в полной мере осознать содеянное. Они снова оказываются за рулем и снова нетрезвые. В том же 2018 году было осуждено более 30 тысяч водителей, которые опять себе позволили сесть пьяными за руль.

Хуже всего, что порой за ДТП со смертельным исходом санкции несоразмерно малы в сравнении с тяжестью содеянного. Около 15% людей, признанных виновными по тем или иным (далеким, на мой взгляд, от справедливости) причинам, получают наказание ниже низшего предела, зачастую — условно.

В деле Ефремова, надеюсь, такого не будет, так что Домогаров зря старается. Запрос общества на справедливость слишком высок. Я уже сравнивал эту ситуацию с реакцией общественности на прошлогоднее дело журналиста Ивана Голунова. Но если там дело неясное, то с Ефремовым все понятно и абсолютно прозрачно. Есть преступление, а значит — должно быть наказание.

Не должно быть никаких условных сроков за смерть человека, да еще по вине пьяного водителя. Безнаказанность аморальна! Опять же, повторю, если бы по вине пьяного водителя погиб тот же Ефремов, что, общественность не требовала бы сурового наказания для виновного?!

Справедливость должна быть для всех. Именно поэтому я считаю, что строгое наказание для Ефремова станет важным сигналом обществу: будь ты хоть сто раз либералом и богемой, прежней безнаказанности больше не будет.

Справка ФАН

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист за рулем Jeep Grand Cherokee в центре Москвы совершил выезд на встречную полосу движения, где его джип врезался в ВАЗ. В результате аварии погиб водитель ВАЗа Сергей Захаров.

В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Вину он признал, в происшедшем, судя по его видеообращению, раскаивается. Статья, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает до 12 лет лишения свободы.