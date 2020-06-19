Врач рассказал о прорыве в лечении Заворотнюк

Москва, 19 июня. Известная российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк идет на поправку и уже скоро может вернуться в кино.

Профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал о прорыве в лечении рака с помощью вирусов. По слова эксперта, терапию пока не стали применять к Заворотнюк, поскольку звезда идет на поправку ― у нее «наметилась ремиссия».

Чумаков рассказал, что к нему приезжал супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев. Он попросил пока не прибегать к новому способу лечения, поскольку состояние Заворотнюк улучшилось. Однако в случае ухудшения новая методика может быть использована.

Врач рассказал, что специалисты провели тестирование клеток Заворотнюк и подобрали вирус, который может устранить раковые клетки.

«Настя уверенно идет на поправку, скоро вы ее увидите в кино и на сцене», — рассказал источник Popcake.

Согласно информации ряда СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк осенью 2019 года диагностировали рак мозга. С того времени актриса не появляется на публике. Ее семья подтвердила, что у нее серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.

Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о новейшей технологии лечения рака с помощью вируса. Макаров отметил, что такой способ может помочь Анастасии Заворотнюк справиться с болезнью. По словам эксперта, актриса борется с глиобластомой — злокачественным образованием в головном мозге.