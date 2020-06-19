Путин указал на ряд системных проблем в связи с ЧП в Норильске

Москва, 19 июня. Разлив дизельного топлива в Норильске обнажил ряд системных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по ликвидации последствий ЧП.

Национальный лидер отметил, что выявленные недостатки необходимо зафиксировать для дальнейшего совершенствования законодательства.

«Это событие выявило ряд системных проблем. Их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы и в законе закрепить», — сказал Путин.

Напомним, в конце мая на ТЭЦ-3 Норильска произошла утечка 21-й тысячи тонн дизтоплива. Инцидент произошел в результате повреждения резервуара, в котором хранилось горючее, из-за деформации опор фундамента. В «Норникеле» считают, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за чего опоры под цистернами просели.

На территории Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.