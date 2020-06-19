Аксаков спрогнозировал снижение ставок по всем видам кредитов в России

Москва, 19 июля. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ обусловлено новой мягкой политикой регулятора, направленной на восстановление экономики России, пострадавшей от пандемии коронавируса, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению эксперта, времена жесткой монетарной политики, когда ключевая ставка держалась на несколько процентов выше инфляции, прошли. Теперь меры, которые принимает Банк России, в частности снижение ставки до исторического минимума, направлены на поддержание экономической активности.

Эффект от этого шага, по словам Аксакова, станет заметен очень быстро. Экономика получит приток денег, в первую очередь – кредитных. По прогнозам, средняя ставка по потребкредитам снизится до 7% уже в течение нескольких недель.

Кроме того, Аксаков указал на то, что снижение ключевой ставки повысит спрос на заемные ресурсы со стороны бизнеса и россиян.

«Инвестиционные проекты таких условиях становятся более привлекательными, так как цена займов на их реализацию значительно снижается», — добавил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, это оживит банковский сектор, который получит больше заявок на кредиты. С получением заемщиками денег, повысится спрос на товары и услуги, то есть толчок получит и торговля. В бизнес-сфере появятся возможности запускать новые проекты или развивать уже начатые.

Аксаков получает, что примерно через полтора-два месяца произойдет снижение процентных ставок по всем видам кредитования в России.