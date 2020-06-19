Нелегальные мигранты из Турции превратили жизнь жителей греческих островов в кошмар

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает об убийствах, разрушенных церквях и выжженных оливковых рощах на острове Лесбос.

Утром 17 июня на остров Лесбос высадились ещё 27 нелегальных мигрантов из Турции. Всех желающих ступить на греческую землю сначала отправили делать тест на коронавирус, а затем — на недельный карантин, пообещав продлить изоляцию до 14 суток при положительном результате. Это уже третья партия беженцев за неделю: 13 июня 36 нелегалов пытались прорваться в ЕС под чутким надзором турецкой береговой охраны. Мигранты (из них 16 мужчин, 10 женщин и 10 несовершеннолетних) были доставлены в порт Петра для медицинского осмотра. А 15 июня на Лесбосе приняли ещё 36 сирийцев, один из которых оказался носителем COVID-19.

Греция находится на переднем фланге борьбы с последствиями ближневосточной миграции в ЕС и уже приняла более 115 000 беженцев. С началом пандемии около 40 000 из них застряли на греческих Эгейских островах.

Потенциальная вспышка коронавируса в переполненных миграционных центрах может привести к катастрофе. В апреле Афины усилили контроль за эпидемиологической обстановкой и приняли ряд мер по изоляции как лагерей, так и целых островов (Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос). Из-за нехватки мест, вновь прибывающих стали перевозить сразу на материк, а уже находящиеся на островах беженцы были закрыты на карантин.

Это вызвало волну возмущения среди мигрантов: протестующие c плакатами «Свобода для всех» и «Мы тоже можем заразиться COVID-19» высыпали на улицы острова Лесбос демонстративно кашляя на сотрудников полиции, которые призывали соблюдать режим изоляции и вернуться лагерь.

«Там нет закона, это джунгли».

Когда-то остров Лесбос был лишь пунктом кратковременного пребывания нелегалов. Но соглашение о миграции между Европейским союзом и Турцией, заключенное в марте 2016 года, фактически превратило греческие острова в «загон» для жаждущих попасть в Европу. Процесс оформления документов может занимать больше года, а лодки из Турции продолжают высаживать людей на греческих островах.

Мигранты забили лагеря до отказа, и это привело к колоссальному ухудшению условий их пребывания: длинные очереди за едой, нехватка воды и перегруженные септические резервуары. Например, центр «Мория» предназначен для размещения 2800 человек, но количество беженцев в нем уже превышает это число в шесть раз. Такие условия рождают необузданную агрессию нелегалов и создают идеальную почву для насилия.

Напряжение достигло пика после серии ножевых атак, в ходе которых пять человек были убиты и 15 ранены. Так разные группы борются за власть в «Мории».

«Когда вы ложитесь спать, вы просто молитесь, чтобы проснуться живым на следующее утро», - пожаловался 31-летний беженец, которому несколько недель назад угрожали возле его палатки. «Нам приходится вооружаться, чтобы защитить себя».

Насилие уже давно стало неотъемлемой частью жизни в лагере, где помимо местного населения сейчас проживает гремучая смесь выходцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Но последнее время гуманитарные организации, развернутые на его территории, отмечают участившиеся случаи нападений с ножом и особую тяжесть нанесенных увечий. Кроме того, преступления стали совершаться средь бела дня.

Так, в начале июня группа лиц напала на одного из беженцев на оживленной городской площади Митилини. Между мигрантами завязалась драка. Местный житель также получил четыре удара ножом в грудь, когда попытался ее остановить. Еще один тревожный случай произошел в «Кара Тепе», примерно в 15 минутах езды от «Мории». Согласно сообщениям, 17-летний афганец был сброшен с крыши заброшенного здания во время очередной драки.

Между тем, в лагере почти не действуют законы, а местные жители говорят, что не рассказывают правоохранительным органам об инцидентах из-за страха расправы.

«Там нет закона, это джунгли», — жалуются они.

Разве «Мория» не ЕС?

В конце зимы Афины просили ЕС «разгрузить» лагеря наподобие Мории и острова в целом.Но призывы не были услышаны, и в Митилини начались массовые акции протеста против мигрантов. Греки просили «вернуть им назад их жизни и остров», а также пытались привлечь внимание общественности плакатами с надписью «Разве Мория – не ЕС?».

Когда-то толерантные к новым соседям жители Эгейских островов теперь готовы бороться за свою землю. С приходом нелегалов на ней царят хаос и разрушение: разгромлены православные святыни, выжжены вековые оливковые рощи, средь бела дня происходят кражи в домах местных жителей.

Недавно был изуродован главный вход в церковь Св. Рафаэля, расположенный рядом с лагерем мигрантов в Мории. Также нелегалы разрушили церковь Святой Екатерины: исписали ее стены и даже некоторое время использовали здание как санузел. Затем они забросали камнями еще одну православную церковь.

Illegal immigrants trash, yet again, another church on the Greek island of Lesvos. This time, it is the Saint Catherine Church in Moria, located close to the infamous Moria Migrant camp. pic.twitter.com/H19lPki1OF — Paul Antonopoulos (@oulosP) May 3, 2020

Жители Греции очень религиозны, они глубоко потрясены такими проявлениями вандализма. Буквально за пару недель они восстановили разрушенные храмы и привели их в «божеский вид». Добровольцы пообещали, что будут делать это столько раз, сколько потребуется.

Church vandalised by illegal immigrants in Lesvos, is fully restored by volunteers https://t.co/s1WsiEgKVk



"The number one goal of vandals in Moria is its new colours. Ten times they will break it, a hundred times we will fix it."



This was the message by Makis Pavlellis,... pic.twitter.com/Z1RbQ2D3Bi — Greekcitytimes (@greekcitytimes) June 19, 2020

Помимо православных святынь нелегальные мигранты также пытаются стереть с лица земли знаменитые греческие оливковые рощи. Так, в Мории сожгли 5 000 оливковых деревьев вблизи лагеря.

???????? #GREECE – Illegal immigrants burn olive grove on the East Aegean island of #Lesvos.



The destruction of farm land took place in #Moria, the location of the infamous migrant camp.



Full article: https://t.co/iBzT3WjhPD pic.twitter.com/bUMtAbEcFC — ISCResearch (@ISCResearch) June 12, 2020

Их уничтожение – это удар по местной экономике, ведь экспорт оливок ежегодно приносит Греции около 700 миллионов долларов США, а производством оливкового масла страна занимается уже по крайней мере 4000 лет.

Древние греки рассматривали оливковое дерево как подарок от богини мудрости Афины, поэтому оливковая ветвь – неотъемлемая часть греческого культурного наследия. Она использовалась в качестве корон во время древних Олимпийских игр, ее изображение наносилось на афинские монеты.

Сжигая рощи до тла, мигранты пытаются построить на их месте мечети, чем приводят местных жителей в еще больший ужас. Кроме того, на острове Лесбос резко ухудшилась экологическая обстановка: количество мусора в пресноводных реках c каждым днем растет.

Во всем ЕС с наибольшим дискомфортом из-за полчищ нелегалов столкнулись именно жители острова Лесбос. В начале июня после визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович ЕС призвал Афины принять срочные меры по улучшению условий пребывания искателей лучшей жизни и «облегчить им процесс интеграции».

«Греческие власти должны в срочном порядке заняться санитарными условиями и психологическим стрессом, который угрожает здоровью лиц, ищущих убежища на островах», — добавила Дунья Миятович.

Только вот кто поможет справиться коренным жителям Лесбоса со страхом, в котором они вынуждены жить уже несколько месяцев, она не уточнила. А 12 июня Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев потребовало, чтобы прибывающих из Турции нелегалов «не отвергали на границах». Грецию обвинили в попытках вернуть обратно мигрантов после того, как те достигали греческих территориальных вод.

???????? Greece: Controls and practices must guarantee the rights of asylum-seekers and they should not be turned away at borders - @cheshirkov More here https://t.co/KDnU0KbLPb pic.twitter.com/FCaeVbslZF — UNHCR News (@RefugeesMedia) June 12, 2020

Ранее Турция заявила, что прекращает сдерживать потоки мигрантов, стремящихся в Европу, и фактически начала содействовать миграции. В ответ Греция заявила, что с 1 марта временно прекращает предоставлять убежище тем, кто попал в страну нелегально.

Кроме того, европейское сообщество осудило Кириакоса Мицотакиса за продление в лагерях карантинных мер до 21 июня.

Похоже, Греция остается на переднем крае борьбы совершенно одна: ей не приходится рассчитывать на поддержку соседей. Вопиющие акты вандализма и рост преступности на острове Лесбос не подвергаются должному осуждению в западных СМИ. Вместе с тем греческое правительство регулярно подвергается критике за неспособность защитить беженцев от коронавируса, стресса и непригодных условий для жизни. В том, почему они стали непригодными, Запад предпочитает не разбираться.