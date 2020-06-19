Донбасс сегодня: ДНР разбила технику и солдат противника, люди создают отряды против ВСУ

Донбасс, 19 июня. Армия ДНР мощно ответила на обстрел ВСУ Горловки. Жители зоны ООС создают отряды для борьбы с украинскими десантниками-мародерами. В Луганской области солдаты Киева заставляют местных рыть окопы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении командира 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии Василия Зубанича. Об этом корреспонденту ФАН рассказала пресс-секретарь республиканской прокуратуры Ольга Черногор. Дело возбуждено по статье «Теракт» по факту минометного обстрела украинскими силовиками 17 июня населенного пункта Коминтерново, в результате которого нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

За минувшие сутки республика была обстреляна трижды. На Донецком направлении армия Киева применила тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, на Горловском направлении отмечена работа украинских снайперов и пулеметчиков.

Защитники ДНР нанесли урон противнику

Утром, 19 июня, военнослужащие 503-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли в районе Горловки два поселка. Из 120-мм и 82-мм минометов по населенным пунктам выпущено более 25 мин. Ранен один мирный житель, один военнослужащий республиканских вооруженных сил, также перебит водовод, снабжающий подконтрольные украинской армии населенные пункты.

Несмотря на снижение общего уровня боеготовности подразделений Народной милиции ДНР, защитники республики ответили на обстрел, подавив огневую точку противника. В результате погиб один солдат ВСУ, двое ранены. Кроме того, точными действиями дончан уничтожен украинский грузовик с боеприпасами и 120-мм миномет.

Украинские военные совершают групповые набеги на поселки

Недавно на смену 28-й механизированной бригаде ВС Украины, основные силы которой дислоцировались к западу от Донецка в районах Марьинки и Курахово, пришли подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады. С этих пор, как сообщают в оборонном ведомстве республики, жизнь местного населения превратилась в кошмар. Украинские десантники занимаются мародерством и грабежами.

Для оборудования своих позиций «защитники» отбирают у местных лесоматериалы, ломают заборы и хозяйственные постройки. Зафиксированы также случаи набегов на дачные поселки и кооперативы, организованные группами военных для грабежа. Жители Марьинки обратились с коллективным обращением в прокуратуру, но ответа так и не дождались. В результате местные жители объединились в своеобразные отряды самообороны для защиты своего имущества и отпора «освободителям». Один украинский десантник уже доставлен в госпиталь с травмами, полученными от гражданских.

Солдаты ВСУ заставляют гражданских рыть окопы

Пока в Донецкой области десантники ВСУ грабят местное население, их сослуживцы из 93-й механизированной бригады, дислоцированной в Луганской области, заставляют местных жителей рыть окопы, сообщают в Народной милиции ЛНР. При этом военнослужащие не церемонятся, а просто задерживают мужчин на улицах населенных пунктов. Об одном таком случае сообщают в оборонном ведомстве ЛНР.

Три дня назад в Кряковке армейцы задержали шесть человек на улицах поселка и доставили на позиции для того, чтобы они рыли окопы. Не менее активно происходит привлечение местных жителей, имеющих в собственности трактора и другую технику. Их заставляют оборудовать окопы для боевых машин пехоты и другой военной техники.

Тем, кто пытается отказаться от «добровольного сотрудничества» с армией, разъясняют, что такие ответы будут расценены как проявление сепаратизма. В то же время украинская прокуратура не регистрирует заявления от родственников, привлеченных военными людей, ссылаясь на отсутствие личного заявления потерпевших. Сами же местные жители, которых угрозами и шантажом привлекли к работам, отказываются обращаться в правоохранительные органы, опасаясь еще большего преследования.