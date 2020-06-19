Лукашенко заверил, что в их с Путиным отношениях ничего «не искрит»

Минск, 19 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него состоялся «открытый, добрый» телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в отношениях лидеров государств ничего «не искрит», хотя проблемы есть всегда.

О диалоге с Путиным Лукашенко рассказал во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске. По данным СМИ, российский министр начал встречу с шутки о том, что не передает лидеру Белоруссии привета от коллеги из РФ.

«Это я вам хочу передать (привет. - Прим. ФАН). Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника… У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — сказал в ответ Лукашенко.

Лавров добавил замечание к его словам.

«Искра нужна для зажигания», — сказал министр.

Лукашенко отметил, что именно таким образом строятся отношения между странами. По его словам, «хватает проблем» у каждого из государств, и в чем-то они зеркально отражаются.

Вместе с тем он заверил, что все трудности решаемы, поскольку не являются катастрофическими. Лавров поддержал собеседника и сказал, что не сомневается в этом.

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, проведение парада Победы в Москве и экономические вопросы.

Белорусский лидер также подтвердил свой визит в Россию 24 июня, а российский — выразил удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз.