Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Минск, 19 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы двусторонних отношений с Россией не являются катастрофическими и выразил уверенность, что их удастся решить. Об этом он высказался на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Накануне белорусский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор, хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит — ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы», — отметил Лукашенко.

В свою очередь Лавров заявил, что искра нужна для «зажигания, чтобы поехать вперед», с чем согласился президент Белоруссии.

«Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия, она обострила многие проблемы, и на международном уровне, вы это лучше меня чувствуете и понимаете, у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в конституцию, а у нас — президентские выборы», — добавил белорусский лидер.

Лавров заметил, что его поездка в Минск была запланирована еще месяц назад, но планы пришлось поменять из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, он анонсировал предстоящее подписание двустороннего соглашения о взаимном признании виз.