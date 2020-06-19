Каждый третий владелец микробизнеса в РФ пострадал от киберугроз на удаленке

Москва, 19 июня. Треть владельцев малого бизнеса в России пострадали от действий киберпреступников во время работы в удаленном режиме. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании в сфере информационной безопасности ESET.

Согласно результатам исследования, 33% предпринимателей столкнулись с киберугрозами в период удаленной работы. Более 36% пострадали в результате рассылки спама. Около 21% пострадали от банковских троянских вирусов, 13% стали жертвами фишинговых атак, еще 12% пострадали от шифраторов.

Одной из главных причин возникших проблем становилась устаревшая техника, отсутствие обновлений ОС и других программных продуктов, а также использование нелицензионного ПО и отсутствие ИТ-специалиста в штате.

Ранее стало известно, что киберпреступники использовали искусственный интеллект для создания нового поколения банковских троянских вирусов. По данным Сбербанка, из-за действий киберпреступников российская экономика может потерять боле 3,5 триллионов рублей в 2020 году. При этом в следующем году потери удвоятся.