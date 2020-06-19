Фанаты пошутили над переездом Волочковой в Астрахань

Москва, 19 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова объявила о своем переезде в Астрахань. Звезда планирует жить в построенном на ее деньги жилом комплексе.

Волочкова призналась в Instagram, что южный город сразил ее людьми, рыбалкой и лотосами. Балерина рассказала, что приехала в Астрахань, чтобы «проведать свои квартиры» и решила переехать в этот город.

«Мне так нравится этот солнечный город! Люди! Рыбалка! Лотосы! Театр! Кремль! Я переезжаю сюда жить!» — написала танцовщица.

Однако Волочкова не рассказала, что планирует делать с нынешним жильем в Москве. Последние 10 лет балерина проживает в шикарном особняке в Новой Риге под Москвой. Любительница домашних фотосессий продемонстрировала подписчикам уже все интерьеры своего дома. Кроме того, в прошлом году Волочкова показала свое жилье главным сплетникам российского шоу-бизнеса ― Ксении Собчак и Андрею Малахову.

Об астраханских владениях звезды стало известно в 2018 году. Балерине принадлежит 25 квартир общей стоимостью в 244 миллиона рублей, в том числе 22 квартиры в астраханском ЖК. Волочкова ранее приехала в Астрахань на суд по поводу принадлежащей ей недвижимости в городе и, кажется, решила остаться в этом городе.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к решению звезды. Некоторые предположили, что Волочкова расхваливает свои апартаменты ради рекламы. Другие же отметили, что звезда выбрала просторное жилье.

Вот в этом доме на Набережной собирается жить Волочкова. pic.twitter.com/O152xXz8ml — Олег Красносельцев (@O_Kras) June 19, 2020

«Есть куда ноги раскидывать», — пошутила @olgalukicheva.

Ранее пользователи Сети признали дом Волочковой в элитном поселке по Новорижскому шоссе самым безвкусным среди особняков отечественных знаменитостей. В антирейтинге также оказались дома исполнителей Валерия Леонтьева и Алсу.