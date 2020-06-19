Ходорковский не гнушается ничем, даже «протухшими» фейками. Колонка Голоса Мордора

Михаил Борисович Ходорковский продолжает бороться с режимом любыми способами. Такое впечатление, что не спит ночами, обдумывая, чем бы еще уколоть ненавистную путинскую власть. Получается не особо, но он не унывает. И готов абсолютно на всё, даже на откровенное вранье, причем далеко не первой свежести. Мягко говоря — слегка протухшее.

Недавно в парке «Патриот» открыли Главный храм Вооруженных сил России. Сам этот храм и его открытие вызвали массовую негативную реакцию со стороны определенной части оппозиционной общественности. Той части, которая готова продать страну с потрохами, а потому категорически против того, чтобы у России была хоть какая-то нормальная армия и тем более ядерное оружие. По их мнению, в этом храме «всё не так».

И ладно, если бы эти удивительные люди были глубоко верующими, православными, но нет. Более того — они сами на православии регулярно оттаптываются, оскорбляют и ненавидят его всеми фибрами души. Но вот тут все внезапно оказались спецами по православным храмам. И цвет у нового храма оказался не тот, и убранство. В общем, храм войны какой-то.

А еще они возмущались тем, что якобы в храме хранится фуражка Гитлера. Кто об этом только не написал. Праведный такой гнев, чуть ли не ярость, причем от наследышей прислужника Гитлера Власова, что особенно забавно. Как и многое, сия новость оказалась фейком. Фуражка Гитлера находится в музее в том же парке «Патриот», но никак не в храме.

Но дальше всех пошел Михаил Борисович. Он написал в Twitter, что этот храм — храм сатаны. И даже поместил доказательство — часть фрески из этого храма, на которой изображена ракета Р-36М, которую в НАТО называют «Сатана». Михаил Борисович сразу огреб кучу ретвитов от адептов своей секты.

Но вот незадача: оказалось, что сия фреска — это стебный фотошоп от известного российского агентства фейковых новостей «Панорама». В комментариях к твиту это написали почти сразу. Причем не единожды.

Ну, думаю, Михаил Борисович твит удалит. Ведь фейк, вранье, на котором его так некстати поймали. Ну, хоть спасибо, что повеселил в очередной раз. Но не тут-то было.

Спустя несколько часов захожу снова в ленту Михаила Борисовича — а оно висит! Причем ржет уже весь Интернет, даже некоторые СМИ об этом написали. Ну, ладно, думаю. Может МБХ так занят борьбой с режимом, что просто не увидел комментарий и еще не удалил этот твит. Но удалит обязательно. Как только увидит.

И вот, на следующий день захожу я снова в гости к Михаилу Борисовичу в Twitter и вижу тот же самый твит! Но уже с комментарием автора — мол, если это и фейк, то суть передает точно. И вообще — это не фейк, а мем. И всё.

И вот тут я подумал — какой же все-таки Михаил Борисович мощный человек. Человечище. Наврал перед миллионами людей, причем его на вранье сразу же и поймали, но ему — как с гуся вода. Лицо кирпичом, только очочки поправил. И ничего не делает — не удаляет, не извиняется.

Что это? Сила воли? Или профессиональная привычка пожирать некую неприятную субстанцию, делая при этом вид, что она шоколад? Я не знаю, но МБХ — матерый, глыба. И самое главное — придумать на второй день отмазку, которая якобы оправдывает размещенное вранье. То есть он в итоге себя еще и правым считает.

В общем, хрестоматийная история. Наверное, ее можно даже занести в методички, в раздел «Что делать, если тебя поймали на вранье». А Михаил Борисовичу обязательно выдать премию за новаторство.