Названы самые шокирующие научные эксперименты над людьми и животными

Москва, 19 июня. За последнее столетие наука сделала значительный шаг вперед не только в плане открытий, но и в методах исследований. В современном мире любой научный эксперимент должен соответствовать этическим нормам, однако так было далеко не всегда. Еще несколько десятилетий назад исследователи ставили на людях и животных опыты, которые сегодня нам кажутся шокирующими.

Примером подобной работы стало изучение этапов развития сифилиса, которым занимались американские ученые в 1932 году. Участниками эксперимента, длившегося несколько десятилетий, стали около 600 афроамериканцев из штата Алабама. Некоторые из них изначально болели сифилисом, однако других ученые заразили специально. Вместо лекарств темнокожим мужчинам давали плацебо, что привело к гибели большей части подопытных. Более того, участники эксперимента заражали своих родственников. В 1997 году тогдашнему президенту США Биллу Клинтону даже пришлось принести извинения за этот бесчеловечный опыт, пишет Planet Today.

Другой довольно жуткий эксперимент в XX веке провел советский ученый и один из основоположников трансплантологии Владимир Демихов — он пересадил на шею взрослой собаки голову двухмесячного щенка. Хирург соединил основные кровеносные сосуды и наблюдал, как пересаженная голова лаяла и пила молоко из миски. Таких опытов было несколько, но все животные погибали из-за отторжения тканей.

Кроме того, ряд пугающих экспериментов над животными проводили в середине прошлого столетия в США. Так, американские ученые решили испытать психоактивное вещество ЛСД на слонах. Во время опыта исследователи ввели слону по кличке Таско около 300 миллиграммов ЛСД. Доза оказалась слишком большой для животного, и в итоге слон скончался в муках.