Родители более 25 млн детей получили пособия и выплаты в период пандемии

Москва, 19 июня. Выплаты в связи с пандемией COVID-19 уже получили родители более 25 миллионов детей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Всего родителям, воспитывающим детей до 16 лет, было перечислено свыше 270,2 млрд рублей. 207,5 млрд направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. 62,7 млрд рублей перечислено на выплаты по 5 тыс. рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет», — сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дополнительную поддержку в период пандемии COVID-19 уже получили родители свыше 25 млн детей, из них — 4,37 млн детей до 3 лет, на которых положены ежемесячные выплаты по 5 тыс.рублей за апрель, май и июнь. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей были направлены родителям 20,75 млн детей.

Оформить обе выплаты можно до 1 октября. Дистанционно подать заявление необходимо через портал Госуслуг — указать сведения из свидетельства о рождении ребенка и данные банковского счета для перевода денег. Также можно обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд. Также выплаты на детей от 3 до 7 лет могут получить малообеспеченные семьи.

Ранее глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова предложила распространить разовую выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет. Она пояснила, что такая норма внесет «единообразие», поскольку по законодательству ребенком считается человек до 18 лет.