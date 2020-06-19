Серябкина восхитила фанатов откровенной фотосессией в бикини

Москва, 19 июня. Бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина устроила посреди леса откровенную фотосессию в бикини и опубликовала один из кадров в Instagram, чем вызвала бурную реакцию фанатов.

Бывшая подопечная музыкального продюсера Максима Фадеева попозировала перед камерой в миниатюрном купальнике-бикини ярко-красного цвета. На заднем плане снимка видны водоем, деревья и зеленая трава.

«Витамин D плюс природа равно любовь», — подписала артистка фотографию.

Публикация Серябкиной набрала более 180 тысяч лайков. В многочисленных комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами, отметив ее фигуру, которая, кажется, нисколько не изменилась за время самоизоляции.

«Сексуальная до невозможности», — заметил пользователь под ником maksimabk.

Нашлись, однако, и те комментаторы, кому не понравилась челка артистки, а также принятая ею для кадра поза. Некоторые даже стали переживать за здоровье звезды, вспомнив о пике активности клещей.

«Только ты, я и клещ Валера», — пошутила tatianagrebneva.

Ранее певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, поразила фанатов откровенной фотографией в мокром купальнике. Поклонников восхитила изящность и красота исполнительницы.