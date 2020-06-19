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Путин потребовал ускорить разработку законопроектов по предотвращению разлива топлива

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Путин потребовал ускорить разработку законопроектов по предотвращению разлива топливаМосква, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить работу над проектами законов по предотвращению разливов нефтепродуктов. 

Вопрос об этом был поднят главой государства в ходе совещания о ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

«В законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий», — подчеркнул президент. 

Кроме того, Путин потребовал не просто «быстренько прибраться», а полностью восстановить окружающую среду на месте разлива дизеля. 

«Тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны», — добавил он. 

Глава государства также обратил внимание, что обязанность полностью устранить ущерб от ЧП лежит на компании «Норникель».

Напомним, разлив дизеля произошел на территории ТЭЦ-3 НТЭК(входит в ГК «Норникель») 29 мая. 3 июня Путин одобрил введение в регионе режима ЧС федерального уровня.

 

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