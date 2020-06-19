Известный священник объяснил, почему пойдет голосовать за поправки в конституцию

Протоирей, настоятель Московского Троицкого храма на Воробьевых горах Андрей Новиков рассказал о самых важных поправках к конституции и объяснил их важность для развития и укрепления нашего государства.

«Разумеется, я не могу и не буду обсуждать все поправки, но только те, которые представляются мне как священнику Русской православной церкви и патриоту великой православной Русской земли, во-первых, правильными и даже необходимыми, и, во-вторых, важными настолько, чтобы быть отраженными в таком документе, как конституция», — написал протоирей в Facebook.

Поправка о памяти предков и вере в Бога

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — такая норма появится в статье 67 конституции.

По мнению протоирея Новикова, появление в конституции строки об «идеалах и вере в Бога» — это важное начало, колоссальный прорыв и серьезный знак возвращения России к своему историческому пути и надмирной миссии.

«Не менее верно и ценно, что преемственность в развитии и сохранение исторического единства России увязаны в одном предложении с идеалами и верой в Бога. Это совершенно правильная связь. Во-первых, потому что это правда. Во-вторых, потому что Россия провозглашает возвращение своего бытия в высшую сферу и в область смыслов», — считает Новиков.

Поправка о детях

Предложенная поправка звучит следующим образом:

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Протоирей считает, что духовное и нравственное воспитание детей всегда должно стоять на первом месте и предложенная поправка полностью соответствует этому принципу.

«Это настоящий прорыв, о чем недавно можно было только мечтать», — добавил он.

Поправка о защите семьи

«Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины», — такой поправкой предлагается дополнить статью 70 основного документа.

Признание браком только союз мужчины и женщины в конституции — это закрепление одной из фундаментальных норм христианского нравственного закона, уверен протоирей. По его мнению, эта норма напрямую согласуется с признанием государством идеалов и веры в Бога, а также исторической преемственностью России.

Поправка о поддержке соотечественников за рубежом

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», — так звучит поправка, предложенная к внесению в статью 69 конституции.

Подобной поправки ждали многие русские люди на Украине, в Прибалтике, в Средней Азии, отмечает Новиков. В случае принятия такой нормы у российской власти будет не просто право, а конституционная обязанность защищать права русских и представителей всех народов России за рубежом.

Поправка о русском языке

Соответствующая поправка появится в статье 68 основного закона:

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Эта поправка — шаг в правильном направлении, уверен протоирей.

«Всем понятно, языком какого народа является русский, и какой народ таким образом признается государствообразующим. Именно поэтому поправка с самого начала встретила столь ожесточенное сопротивление русофобских сил», — отметил он.

Поправка об усилении конституции

В статье 79 предлагается закрепить:

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

«Буду краток. Для меня эта поправка означает, что теперь нельзя будет решением какого-нибудь голландского или бельгийского суда заставить Россию что-то компенсировать кощунницам и русофобкам, каясь перед ними, как и принудить нашу страну принять итоги позорного судилища над Россией и восставшим русским народом Донбасса по делу о сбитом преступным украинским режимом Порошенко «Боингом», — написал протоирей.

Поправка о суверенитете

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», — такая поправка предложена к внесению в статью 67 конституции.

В случае принятие этой нормы Россия навсегда запретит любые разговоры о самой возможности отторжения хоть пяди Русской земли, уверен Новиков.

Всероссийское голосование по вопросу обновления конституции начнется 25 июня и пройдет до 1 июля включительно. Выразить свое мнение граждане могут несколькими способами: придя на избирательный участок, в электронном формате и на дому. Подробная информация о предлагаемых к внесению нормах и способах голосования представлена на официальном сайте ЦИК РФ.