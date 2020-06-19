Соловьев сравнил поддержку Ефремова с желанием вернуться в средневековье

Москва, 19 июня. Защитники Михаила Ефремова, оправдывающие его поступок, приведший к смертельному ДТП, стремятся вернуться в средневековье. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

В разговоре с корреспондентом «ПолитРоссии» журналист отметил, что поддержка актера в сложившейся ситуации может заключаться только в сопереживании его раскаянию.

«Когда они пытаются кричать всем «Не смейте!», хотелось бы напомнить поведение их же коллег по цеху несколько лет назад, когда пьяный водитель убил замечательную актрису Марину Голуб. Тогда их симпатии были на стороне жертвы, а не убийцы», — напомнил Соловьев.

По его словам, близкие актера проигнорировали его проблемы, не удосужившись даже нанять артисту водителя, чтобы он не садился за руль пьяным.

Тележурналист добавил, что после высказываний знаменитостей в поддержку Ефремова впору отменить некоторые статьи уголовного кодекса, разрешив элите совершать преступления.

«Насколько я помню, такое уже было в феодальной Японии, когда самурай мог проверить остроту своей катаны на первом встречном простолюдине. Похоже, некоторые хотят вернуться к тем временам», — резюмировал телеведущий.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. В результате полученных травм водитель грузовика скончался, в отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В июне 2019 года общественность поддерживала журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков. Однако, если в первом случае все обвинения были сняты, то сейчас всем очевидно, что Ефремов виновен в смерти. Ряд экспертов высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание, несмотря на свою популярность и оппозиционные взгляды.