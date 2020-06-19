Лукашенко приедет на парад Победы в Москву с сыновьями

Москва, 19 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит парад победы в Москве вместе со своей семьей. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями», — пояснила Эйсмонт.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко. Главы государств обсудили предстоящий парад Победы в Москве, а также противодействие эпидемии коронавируса и ряд экономических вопросов.

Кроме того, Путин рассказал белорусскому коллеге о новом российском лекарстве от коронавируса, которое было создано на основе японских препаратов. Российский лидер заявил о готовности предоставить данный препарат белорусской стороне в необходимом объеме.

Напомним, парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был перенесен в связи с эпидемией коронавируса. Новая дата проведения парада Победы была назначена президентом РФ Владимиром Путиным на 24 июня.