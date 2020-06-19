Нуланд предложила «печеньки для России»

В авторитетном американском журнале Foreign Affairs, который издается Советом по международным отношениям, вышла статья экс-представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд под громким названием «Прижать Путина» (Pinning Down Putin).

Автор — та самая американский дипломат, которая в 2014 году встречалась с участниками Евромайдана на главной площади Киева и угощала их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии превратилось в мем «печеньки Госдепа», став наглядным доказательством прямого вмешательства США в украинский кризис и одновременно — современным аналогом «тридцати серебренников».

Что же сегодня предлагает Виктория Нуланд, только уже российским гражданам? Объясняет обозреватель Федерального агентства новостей.

Сбитый летчик еще летает

Позиция Нуланд, изложенная ею в статье, — формально лишь частное мнение отставного дипломата. В 2017 году Виктория оставила свой пост помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии и теперь служит старшим советником в частной консультационной фирме Albright Stonebridge Group.

Однако расслабляться по этому поводу не стоит: руководителем фирмы является Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США в бытность президента Билла Клинтона. Albright Stonebridge Group — один из ведущих американских think tanks, использующих отставных дипломатов в подготовке аналитических материалов для действующих чиновников Госдепа.

Именно в таком ключе и написана статья Нуланд. В ней дается детальная оценка действиям США в отношении России за последние 20 лет, после чего предлагается сценарный рецепт на будущее. Конечно, многие события прошлого поданы Нуланд максимально тенденциозно, но тем интереснее взглянуть на логику внешнеполитических действий Вашингтона, очерченную человеком, который сам приложил руку к важным событиям на постсоветском пространстве.

В своей статье Нуланд долго распространяется о том, что Россия — не только государство, но и лично его президент Владимир Путин — приложили массу усилий по ограничению влияния США в Восточной Европе и среди бывших республик СССР, веря, что присутствие Америки в этом регионе будет угрожать безопасности Российской Федерации. Весьма характерно, что Нуланд называет такие опасения Москвы «безосновательными», однако далее по тексту сама же предлагает обложить Россию по периметру военными базами, причем в первую очередь — в поясе восточноевропейских стран.

Двойные стандарты Нуланд хорошо видны и на примере Украины, которую она подожгла своими «печеньками» шесть лет назад. Сегодня отставной дипломат на голубом глазу утверждает, будто Вашингтон вообще не причастен к украинскому конфликту. И более того: «Ключевые европейские лидеры заблокировали США от непосредственного участия в переговорах в Минске, вопреки желанию Украины». Вот такая альтернативная реальность...

Аналогичный подход Нуланд использует и при оценке договоров о глобальном сдерживании, систему которых Штаты методично торпедировали последние два десятка лет. Сначала она утверждает, что это Россия была инициатором нарушения договоров, однако затем вынуждена признать: именно администрация Джорджа Буша-младшего инициировала разрыв Договора о ПРО, с которого-то и началось разрушение системы безопасности.

Показательный штрих: в вопросе о ПРО Нуланд пытается обелить США, рассказывая, что «с Россией просто не посоветовались», — и лицемерно удивляется, почему это Москва стала «необоснованно подозревать» Вашингтон в желании отказаться от выстроенной системы глобальных сдержек…

Переходя к анализу весьма вероятного выхода Штатов из СНВ-3, Нуланд снова делает «крутое пике», утверждая, будто России надо дать ничего не значащее обещание продлить договор на год или два. Сам же Вашингтон, по мысли экс-дипломата, должен за это время ликвидировать наметившееся отставание США в ряде перспективных систем вооружения. Лишь после этого ему стоит вернуться к обсуждению с Москвой нового договора взамен СНВ-3, но уже с позиций силы — и добиться от русских существенных уступок.

Кстати, Нуланд призывает вернуть Россию в состав G7, снова расширив этот международный клуб до «восьмерки». Однако и здесь она верна себе: такой возврат прямо в тексте статьи именуется не иначе как «морковкой» (carrot — из такой же басни про осла). А в качестве «овоща для Москвы» предлагаются крайне двусмысленные шаги: партнерство в малорентабельной в России «чистой» энергетике, круглые столы по бизнесу, которые превратятся в инструмент влияния на российскую элиту, а также стажировки для молодых россиян, за которыми явно торчат уши вербовщиков «лидеров» для Майдана в России.

Ничего не давать, обещая многое

В таком же стиле «Ничего не давать на деле, формально обещая многое» выстроена и оставшаяся часть статьи Нуланд. Наиболее интересны в ней пассажи, посвященные вмешательству во внутренние дела России, которое хоть и подано в виде эскизного сценария, но явно проработано во многих существенных деталях.

Например, Нуланд предлагает предпринимать больше усилий, чтобы «напрямую связаться с русским народом», а главной категорией поддержки неожиданно называет «молодых граждан России и население за пределами крупных городов». Свой выбор она обосновывает соцопросами: якобы 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотят эмигрировать из страны.

Разумеется, Нуланд выдает желаемое за действительное. Дело в том, что такие цифры показало скомпрометированное «исследование» «Левада-центра», который задал свой вопрос предельно нечетко: «Желаете ли вы уехать из России?» Когда же уточняющий опрос с понятной мотивировкой провели во ВЦИОМ, ситуация оказалась принципиально иной: уехать из страны навсегда хотели бы меньше 5% молодежи, а 41% молодых людей лишь пожелали посмотреть мир, получить за границей образование, поработать — а потом вернуться в Россию.

Так или иначе, на это естественное желание молодежи и предлагает «давить» Нуланд. В качестве «удара по Путину» она советует Штатам и другим странам Запада открыть безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, а также «повлиять на формирование ими собственного мнения в определении жизненного пути». Заметим, что оксюморон «повлиять на формирование собственного мнения» никак не смущает Нуланд.

Что же конкретно предлагается? Экс-дипломат говорит об «удвоении количества поддерживаемых государством образовательных программ для обучения россиян за границей» и о предоставлении «более гибких рабочих виз для выпускников такого рода программ». Очевидно, что за этими красивыми словами в лучшем случае скрывается программа поддержки «утечки мозгов» из России. При этом Нуланд, похоже, сознательно игнорирует смысл своих предложений, предпочитая говорить о «формировании демократической политики и ценностей» у молодых россиян.

Такую же небрежность допускает она и в оценке российской системы здравоохранения. «Неизвестно, сколько денег Путин готов потратить на поддержку системы здравоохранения России и восстановление экономики страны от коронавируса», — признается Нуланд. И тут же утверждает: всю государственную помощь получат олигархи. После чего завершает абзац тем, что «среднестатистические Иваны» (average Ivans) увидят лишь пустые обещания и, внимание, «переполненные больницы».

Отметим, что переполненные больницы весь мир наблюдает в Нью-Йорке и Чикаго, но никак не в Москве или Воронеже. Что ж, для Нуланд эта смысловая ошибка простительна: еще в прошлом году ей отказали во въездной визе в Россию, после чего представление отставника о нашей стране, судя по всему, формируется исключительно по желтой американской прессе.

Война на интернет-фронте

Взглянем теперь на рецепты Нуланд в вопросе кибервойны с Россией и «борьбы за умы». Она практически открытым текстом сожалеет, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» сегодня являются лишь слабыми тенями своих предшественников времен Холодной войны. Тут же она льет крокодиловы слезы по поводу закона об «иностранных агентах», сильно затруднившего в России деятельность многих подрывных «некоммерческих организаций», финансируемых США.

И вновь в качестве основной цели будущего удара по России у Нуланд фигурируют «молодые россияне». Их предлагается вербовать и обрабатывать в социальных сетях: Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Telegram и YouTube, — а также на всех новых «русскоязычных цифровых платформах».

Интересно, что в приведенном списке первые два места занимают чисто российские продукты. Так что если предложения Нуланд будут приняты, то мы вполне можем увидеть в соцсетях нашествие легионов «американских ботов» (из Киева и Тбилиси). Не исключено, что они даже оставят при себе риторику Нуланд — со «среднестатистическими Иванами» и «морковкой для русского осла».

В качестве «ответного слова» Нуланд предлагает разобраться с «путинскими троллями», вольготно чувствующими себя в Facebook, YouTube и на других контролируемых США цифровых платформах. По сути, экс-представитель Госдепа подтвердила тем самым, что информационная война Штатов против России вчистую проиграна, по крайней мере на интернет-фронте, и лишь тотальная блокировка «Иванов» способна хоть как-то замаскировать это поражение.

Конечно, статью Виктории Нуланд в Foreign Affairs можно воспринимать исключительно как ее «кастинг» на должность «штатного раздавателя печенек» на гипотетическом «русском Майдане». Мол, ничего серьезного, забудем об этом. Однако стоит понимать: к ее мнению, особенно после успешной спецоперации на Украине зимой 2014 года, прислушиваются. И планы, которые экс-дипломат изложила в своем тексте, в случае претворения их в жизнь вполне способны негативно повлиять на гражданский мир в России и привести к попыткам дестабилизации страны.