Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления первому главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин ранее направил Назарбаеву телеграмму, в которой выразил поддержку в связи с ухудшением состояния его здоровья. В пятницу Кремль рассказал о телефонном разговоре между политиками.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

О положительном результате теста у 79-летнего Назарбаева стало известно накануне. Первый президент республики находится на самоизоляции и продолжает работать в удаленном режиме.

В Казахстане, по последним данным, зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19, 105 летальных. При этом около 10 тысяч пациентов удалось вылечить. Правительство республики ранее приняло решение ввести дополнительные ограничения 20-21 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Общественные места закроют в шести крупнейших городах страны, в том числе в столице Нур-Султан и в Алма-Ате.