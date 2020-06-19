Успенская удивила поклонников «негламурным» видом

Москва, 19 июня. Королева русского шансона Любовь Успенская показала, как отдохнула на природе. Она опубликовала в Instagram фото.
Успенская не раскрыла секрет, куда отправилась. Но, похоже, что это Алтайский край. Она упомянула маралов, жеребцов и свои фермерские навыки.
Видно, что экологический туризм пошел на пользу певице. Успенская добавила, что сменила обстановку после упорного труда.
«Я кормила маралов и даже доила коров», — призналась звезда.
Успенская удивила поклонников своим «негламурным» видом. Она надела удобную рубаху с желто-красным рисунком и розовую кепку. Чтобы ее не узнали, певица закрыла лицо крупными очками-черепахами.
Фанатам понравился сельский образ Успенской, стоящей в окружении детей. В руках вся компания держит стакан с молоком.
«Боже, какая же фотка классная, настоящая», — написала одна из пользовательниц.
«Ого! Вы меня не перестаете удивлять. Отдых на свежем воздухе прекрасен. Я вот, наоборот, завтра еду ближе к цивилизации — в Питер. Фотография великолепная», — отметила другая поклонница.