Успенская удивила поклонников «негламурным» видом

Москва, 19 июня. Королева русского шансона Любовь Успенская показала, как отдохнула на природе. Она опубликовала в Instagram фото.

Успенская не раскрыла секрет, куда отправилась. Но, похоже, что это Алтайский край. Она упомянула маралов, жеребцов и свои фермерские навыки.

Видно, что экологический туризм пошел на пользу певице. Успенская добавила, что сменила обстановку после упорного труда.

«Я кормила маралов и даже доила коров», — призналась звезда.

Успенская удивила поклонников своим «негламурным» видом. Она надела удобную рубаху с желто-красным рисунком и розовую кепку. Чтобы ее не узнали, певица закрыла лицо крупными очками-черепахами.

Фанатам понравился сельский образ Успенской, стоящей в окружении детей. В руках вся компания держит стакан с молоком.