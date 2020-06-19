Центробанк дал прогноз по годовой инфляции в России

Москва, 19 июня. Годовая инфляция в России, по предварительным данным на 15 июня, составила около 3,1%, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Как пояснили представители регулятора, динамика инфляции в текущем году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием глубокого падения внутреннего и внешнего спроса.

Сейчас дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось из-за экономических эффектов ограничений. После краткосрочного роста в марте — апреле инфляционные ожидания россиян и бизнеса снизились.

В ЦБ РФ также обратили внимание, что в марте произошло ослабление рубля это повлияло на цены и временный скачок спроса на отдельные товары, но сейчас это влияние исчерпано.

«По предварительным данным на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%», — подчеркнули в ЦБ.

По прогнозу банка, в ближайшие месяцы укрепившийся рубль будет сдерживать динамику потребительских цен. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. При этом из-за эффекта низкой базы 2019 года показатель годовой инфляции в 2020 году будет расти.

В Банке России также предупредили, что из-за сильного влияния дезинфляционных факторов есть риск серьезного отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. В связи с этим сегодня Совет директоров ЦБ принял беспрецедентное решение снизить ставку до 4,5%, чтобы ограничить этот риск и удержать годовую инфляцию вблизи 4%.